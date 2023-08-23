日核污水或香港時間明午12時排放　華將採取必要措施

日本共同社周三（23日）報道，政府和東京電力公司計劃最快周四下午1時（香港時間中午12時），開始把福島第一核電站的核污水排放入海。中國外交部發言人汪文斌警告如果日方堅持強推排海計劃，中國政府將採取必要措施，堅定維護海洋環境、食品安全和公眾健康。

東電計劃本年度合計排放約3.12萬噸核污水，首批排放約1噸核污水以1,200噸海水稀釋，然後輸送到大型水槽內。東電周三加緊確認首批排放核污水中放射性物質氚的濃度，若能確認低於標準值，最快周四上午公布結果，下午啟動排水泵。朝日電視台報道，測定工作於周二（22日）開始，如周四上午10時前測出氚的濃度不到每升1,500貝克勒爾，東電將按計劃把核污水透過海底隧道排放。但如果氣象條件不佳，海浪過高導致海上監測點無法測定氚濃度，排海計劃將取消。

汪文斌表示，不希望2023年8月24日成為海洋環境的災難日。如果日方一意孤行，就必須為此承擔歷史責任。汪文斌指出，福島核污水是經過核電站堆芯融化的水，同正常核電站廢水排放完全不是一碼事，兩者的性質不同，來源不同，處理難度不同。日方有意把兩者混為一談，恰恰表明日方在這個問題上不科學，有意蒙蔽國際社會。