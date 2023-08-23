多部門鼓勵退休幹部等回鄉定居　大學生到鄉建設

農業農村部、國家發展改革委、退役軍人事務部等9部門近日聯合印發《我的家鄉我建設活動實施方案》（下稱《方案》）促進人才、資金、技術下鄉，鼓勵引導退休幹部、退休教師、退休醫生、退休技術人員、退役軍人等回鄉定居，當好產業發展指導員、村級事務監督員、社情民意信息員、村莊建設智囊員。

方案提出，要動員能人回鄉建設，導品行好、有能力、有影響、有聲望、熱衷家鄉建設事業的專業人才、經濟能手、文化名人、社會名流等能人，回鄉參與建設。聘任一批有威望、講公道的回鄉能人作為鄰里矛盾調解員，積極探索「包案化解」等工作方法。支持設計下鄉服務，引導愛鄉村、懂農民、熟悉當地情況的設計師及團隊下鄉，為鄉村建設提供技術服務，開設鄉村建設講堂，幫助培養本土設計人才。

方案也倡導大學生到鄉建設，鼓勵在外就讀大學生充分利用寒暑假、小長假、實習期，積極參與家鄉建設。引導大學生以家鄉為標本開展社會實踐活動，立足學業關聯課題和家鄉建設需求，走百家、進百家、知百家，拜農民為師，和農民交朋友，把論文寫在大地上。