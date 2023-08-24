舉報丈夫行賄入職廣州供電局　妻子稱遭威脅

南方電網廣州供電局員工王某斌近日遭董姓妻子舉報透過行賄入職，又拋棄病妻幼女。周二（22日）網傳董女作出舉報後，自己和家人遭廣州供電局一名工作人員威脅，她已報警。廣州供電局周三（23日）對內媒稱，已成立核查組。

網傳多張截圖顯示，自稱是王某斌妻子的董某娟舉報，王某斌為了入職廣州供電局，花30萬元（人民幣，下同，約32.7萬港元）行賄，其中25萬元（約27.2萬港元）給了時任廣州供電局局長，5萬元（約5.5萬港元）給了中間人。董某娟曾在業主通訊群組炫富，指丈夫一個三本（指高考第三批被錄取）畢業生，年收入50多萬（約54.5萬港元），在廣州有兩套房等。同晚她又發文稱，就在她實名舉報丈夫後，廣州供電局一名工作人員致電其家人，要求她在10分鐘內刪文，否則單位將採取強制措施，並威脅稱會影響孩子未來和她的工作。她之後到廣州市公安局番禺分局市橋派出所報案，並展示報警回執。

內媒曾致電王某斌查詢，但對方在記者表明身份後掛斷電話。記者再致電廣州供電局紀委，工作人員承認王某斌是該單位的員工，單位目前仍在核查訊息，有進一步結果將會發布。至於董某娟稱被廣州供電局威脅一事，工作人員表示後續會統一發布。