內地「脫單」難　專家稱年輕人缺乏談情說愛能力

周二（22日）是農曆七月初七，又稱「七夕」。四川、寧夏、湖南等地當天均有工會組織聯誼活動，為單身青年男女搭建「鵲橋」。統計顯示，截至2021年，內地15歲以上單身人口約為2.39億人，「脫單」已成社會一大問題。有專家表示，現在的年輕人普遍缺乏談情說愛的能力。

內地新經濟行業數據分析公司創始人張毅表示，現在單身人群愈來愈多，隨着城市化程度提高，大家的社交範圍反而變窄。他又指，單身經濟與浪漫經濟並不衝突，今年單身人士參加七夕節交友聯誼活動意願強烈，「有53.77%的表示會參加」。在聯誼活動的選擇上，過半人會選擇劇本殺、密室逃脫、桌遊等室內活動。

中國科學院心理研究所心理諮詢師鄭莉稱，中國年輕人婚育年齡普遍推遲，2020年平均初婚年齡28.67歲，比2010年的24.89歲增加了3.78歲。她認為，年輕人戀愛主因是社交圈固定，不喜社交（宅），不善表達，成因都與現在年輕人情感教育缺失有關。長久以來，中國教育制度以智力學歷教育為主，戀愛課、性教育課等情感教育課程缺乏。由於情感教育被忽略，年輕人往往面臨「上學期間父母禁止戀愛，畢業之後父母催促結婚」的尷尬局面。此外，隨着智能手機、社交媒體等普及應用，年輕人習慣線上互動，面對面交流的減少，阻礙社交技能的提升。再加上新冠疫情的影響，加劇了有些人的面對面社交焦慮、恐懼。