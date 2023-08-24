台州商家售日核輻射區進口喉糖　罰1.7萬人民幣

日本政府決定周四（24日）起開始將福島核電廠核污水排放入海，中國政府加強相關檢測。浙江台州億科瑩貿易有限公司因涉嫌銷售產自日本核輻射縣區的無標籤預包裝食品，近日被溫嶺市市場監督管理局罰款1.7萬元（人民幣，下同，約1.86萬港元）。

內媒周三（23日）引述企業查詢平台資料指，當事人購入1盒進口預包裝食品龍角散草本潤喉糖，在無加貼中文標籤的情況下銷售，而該產品的製造商地址為日本核輻射縣區埼玉縣，國家質量監督檢驗檢疫總局文件明令禁止從上述地區進口食品。此外，當事人未建立並執行進貨查驗記錄制度。

近期內地多個商家售賣日本核輻射區食品飲料被處罰。其中，浙江購加興新零售科技有限公司陽光西路分公司因經營來自日本核輻射區的多種食品被責令改正；廣東佛山市順德區匯洋行百貨有限公司因銷售採購產自日本長野縣的飲料等被監管部門罰款1萬元（約1.1萬港元），後被列入嚴重違法失信企業名單；四川成都神樂町餐飲有限公司因銷售來自核輻射區日本福島縣的「大七酒」被罰款3萬元（約3.3萬港元）；山東青島市市北區和光同塵便利店因涉嫌銷售日本核輻射地區生產的威士忌酒被罰款1.9萬多元（約2.07萬港元）。