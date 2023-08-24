民眾批日本無賠償台漁民　蔡英文政府不作為

日本福島核污水正式開始排入大海，引起鄰近地區政府和民眾憂慮。台灣有民眾直言反對核污水排海，認為至今沒看到國際公證專業團體提出科學數據，證明核污水排海的安全性，也沒看到日本政府對台沿海漁民相關賠償措施。另有經常往返台日的民眾表示，只要價格便宜就不介意，自己現在全部都是用日本產品，不會改變。

台北市的張先生批評日本政府的做法不明事理，自己不會購買有涉核污水的日本產品或食物，更不會去福島旅行。他指出，有國際環保團體認為核污水不該排放入海，至今沒公正監督管理，建議日本政府先將核污水排入國內河川，或請日揆先喝一個月看看。他又批評台灣蔡英文政府對核污水問題毫無作為，沒參與監督工作，只會「照單全收」犧牲台灣人民的健康與主權利益，一味討好日本。

台北市的彭小姐表示，日本此舉將對鄰近地區甚至全球民眾健康和海洋生態造成極大風險，嚴重影響漁業，台灣政府應禁止進口來自福島、茨城、千葉等鄰近縣區所有水產品、稻米、蔬果等，海鮮食品應附上輻射檢測證明。她可能仍會去日本旅行，但會謹慎考量甚至拒買拒吃日本食品。

據經常往返台日的基隆市民陳先生觀察，大部分日本人沒有很在意排海問題，福島水果一樣在超市有售，水蜜桃很有人氣；又認為住在日本當然繼續購買日本食物、製品，沒有特別介意。他指出，其他台灣民眾可自行選擇，即使政府不禁進口，如擔心核污水就不要購買相關產品。

駐台記者宋江誠報道