明年總預算創新高　國防編列4406億新台幣

台灣行政院會周四（24日）拍板明年中央政府總預算，總預算歲入編列27,092億元（新台幣，下同，約6,695億港元）、歲出28,818億元（約7,121億港元），均刷新歷史紀錄。其中國防總預算編列4,406億元（約1,089億港元），比去年增加314億元（約77.6億港元），在總統蔡英文任內8年國防預算增長38%。

台行政院主計總處指出，明年度的國防預算如包括總預算、基金與特別預算，達到6,068億元（約1,500億港元），比今年增加。而國防總預算中軍事投資1,306億元（約323億港元）、人員維持費為1,790億元（約442億港元），均有增加；作業維持為1,310億元（約324億港元），則有減少。

蔡英文日前指出，明年度國防預算將創下歷史新高，有望佔本地生產總值達2.5%；又稱台灣必須持續強化自我防衞能力，展現決心。今年適逢行政院組織改組，部分單位如農委會、環保署皆升格為部會，明年農業部和環境部公務預算編列增加，分別用於農民福利和公共建設，以及改組相關經費與淘汰老舊汽車。