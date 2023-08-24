華商務部副部長晤俄代表　盼拓展地方貿易投資合作

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激與俄羅斯經濟發展部副部長沃利瓦奇，周一（21日）在北京舉行工作會談。凌激表示，中方願進一步拓展中俄地方間貿易投資合作。

凌激和沃利瓦奇為中俄邊境地方間經貿合作和經濟特區合作常設工作組雙方組長。凌激於當日會談表示，為適應兩國貿易不斷增長的需要，希望雙方加大邊境口岸基礎設施建設力度，進一步提高互聯互通水平。沃利瓦奇稱，俄中邊境地方間經貿合作富有成果，且潛力很大，俄方正加大投入，改造現有口岸，不斷提高過貨能力，並積極改善遠東地區營商環境，努力為中方企業赴俄遠東投資興業創造良好條件。

據官方數據，今年前7個月中俄貿易額同比增長46.3%，其中中國對俄出口同比增長86.3%，自俄進口同比增長23.1%。受雙方組長委託，中國歐亞司負責人與俄方代表周二（22日）在哈爾濱市共同召開工作組第三次會議全體會議，兩國政府部門、地方和企業約80名代表出席，圍繞擴大貿易投資、暢通跨境通道、加強園區及展會合作等議題交流。