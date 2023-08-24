日核污水料2年內到達台海 台稱輻射影響可忽略

日本開始排放福島核污水入海，台灣行政院周四（24日）表示，核污水將在一至兩年內到達台灣海峽，4年後濃度達最大值，對台灣附近海域的輻射安全影響屬可忽略程度。台食品藥物管理署則指，目前邊境管制措施維持不變，但專家建議加強監測13種水產品。

台行政院發言人林子倫表示，政府早在2020年超前部署成立跨部會平台，通過執行掌握排放源頭資訊、強化海域與海產輻射監測、建立海洋擴散評估模式與建置資訊公開平台4項措施，維護民眾健康跟台灣海域安全。台政府已派員三度赴日實地考察，針對海水漁產、環境、生態樣貌與日本進口食品採樣檢測，目前未有輻射異常狀況。政府將持續公告相關資訊，並以當地安全標準檢測評估數據。

台食藥署副署長林金富受訪指，去年已檢驗鯖魚、秋刀魚、生蠔、扇貝、海鰻等25種日本水產品，剩下的會在核污水排海後檢測，今年和明年預計分別檢驗100種，如檢測結果異常，會再增加檢驗數量。專家也建議，加強監測三文魚、秋刀魚、蟹類、北寄貝、章魚等日本水產品。