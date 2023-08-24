華間諜涉LinkedIn用假名　引誘西方人員交機密

英國傳媒周三（23日）報道，一名中國間諜涉嫌在全球最大職場社交平台領英（LinkedIn），利用假名及假身份，接觸英國等數千名西方國家人員，企圖引誘他們交出國家機密資訊。

報道指，該名間諜為中國國家安全部工作，過去5年使用了多個假名，最主要的為「Robin Zhang」，其他帳號還有「Eric Chen Yixi」、「Robin Cao」、「Lincoln Lam」等，另開設多個假的公司網頁，大量「釣魚」以提供商機為名威逼利誘目標交出機密，部分目標稱被邀請到中國旅遊或收費演說。「Robin Zhang」的主要帳號據報目前已被刪除。

報道形容，上述「釣魚」行動已達工業規模等級，目標包括英國安全情報和軍事單位人員、一般公務員、學者、研發人員、智庫研究員、人力資源顧問、政商界人士，該間諜接觸的目標很多都不會查證其身份，即使有安全事務相關背景。軍情五處（MI5）警告，這類間諜採用與愛情詐騙相似的套路，包括讓獵物在心理層面得到滿足。