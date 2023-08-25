目睹祖父捱打昏迷後情緒失控　少年跳橋亡

廣東省梅州市五華縣一名少年，疑早前在家目睹祖父被鄰居的親戚毆打至昏迷，之後一直情緒不穩。事發一周後的周日（20日），少年與父母外出途經一條橋時，突然情緒失控跳入河中失蹤，經打撈後證實死亡。死者母親稱，家翁至今仍在醫院深切治療部接受治療，至於打人者事後只被拘留15日和罰款500元人民幣（約546港元）。

死者母親張女士周二（22日）表示，上周一（14日）家翁古某明遭男子古某威闖入家中並用鋼管毆打。當時張女士的兩名兒子均在家，其17歲大兒子更用手機拍下祖父被打的整個過程。古某明受重傷入院，大兒子一直處於驚恐狀態，又喃喃自語，一直說「為甚麼打我爺爺，沒有天理」。警方事後介入調查，於上周三（16日）對古某威予以行政拘留處罰，周一（21日）再根據古某明的傷勢鑑定，對古某威採取刑事拘留強制措施。

張女士稱，此前不認識古某威，但事後打聽到他是鄰居的親戚。張女士和鄰居兩家人曾因家門外的道路問題發生衝突摩擦，她更因而報警。張女士的丈夫周二（22日）對內媒稱，父親的治療費用很高，家裏無力承擔，希望古某威的親屬可以墊付。面對媒體查詢，縣鎮政府、鎮派出所和村委，均表示不清楚或以不便透露為由拒絕採訪。