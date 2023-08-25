警破犯罪團夥　涉非法註冊販賣微信帳戶

內媒日前報道，山東省淄博市公安局周村分局早前成功偵破一宗特大黑灰產案，一共打掉10個犯罪團夥、抓獲135名疑犯，查扣5,000多部手機及2億元人民幣（約2.18億港元）涉案資產，斬斷一個向境外犯罪團夥提供微信帳號等服務利益鏈條，估計曾有8,000萬個手機號碼用來註冊微信帳號。對於網傳吉林電信曾向緬北詐騙集團提供上述手機號碼，吉林電信官方微博周三（23日）澄清此為不實訊息。

報道指，周村警方2021年9月根據線索，準備打擊一宗非法註冊販賣微信犯罪活動。當進入犯罪窩點後，他們留意到手機不需要人為操作就會自動註冊微信，最終發現作案人士通過改機軟件不斷修改手機基本訊息，再繞過註冊安全審核系統，非法獲取微信註冊訊息及短訊驗證碼內容，實現同一部手機重複註冊微信帳號。經查，警方發現該犯罪團夥總共註冊300多萬個微信帳號，非法與境外不法之徒買賣，再通過虛擬貨幣方式結算。

若要批量註冊微信帳號，警方發現必須解決兩個關鍵問題，一是要有改機軟件，二是要有源源不斷手機號碼。由2021年12月開始，警方循線調查，最終發現省級電信營運商內鬼透過簽訂虛假號碼池業務合約、騙過營運商內部審核等方法，成功取得大量空號。