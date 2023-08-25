福島核污水排海　中國駐日大使提嚴正抗議

日本周四（24日）開始將福島核污水排海，中國駐日本大使吳江浩同日向日本外務事務次官岡野正敬提出嚴正抗議。

吳江浩表示，日方罔顧國內外強烈質疑和反對呼聲，將核污染風險轉嫁給包括中國在內周邊鄰國和國際社會，將一己私利凌駕於地區和世界各國民眾長遠福祉之上，將全球海洋環境和全人類健康作為危險賭注，執意正式啟動福島核污水排海，中方對此堅決反對，再次向日方提出嚴正抗議，要求日方立即中止這一極端自私自利和不負責任的行為。

吳江浩指出，福島核事故是迄今全球發生的最嚴重核事故之一，造成大量放射性物質洩漏。國際上沒有以排海方式處理的先例，更缺乏經過科學和實踐檢驗、確證「安全無害」的排海技術。日方執意強行啟動排海，蘊含巨大風險隱患和不可預測危害。

吳江浩強調，各國都負有保護和保全海洋環境的國際法義務，日方無權擅自決定向海洋傾倒核污水，必須對由此引發的後果承擔全部責任。日方排海已經引發中國消費者對於食品安全的強烈擔憂，中國政府宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品，是理所當然的，也是完全必要的。造成這一局面的責任完全在日方，日方應該反躬自省。