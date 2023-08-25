中方：IAEA報告無國際法效力　不能賦予核污水排海合法性

中國常駐國際原子能機構（IAEA）代表團發言人，周四（24日）就日本啟動福島核污水排海發表談話，指日方作為核污水排海理據之一的IAEA報告沒有國際法效力，不能賦予核污水排海計劃合法性和正當性。

發言人指，日方單方面強行啟動福島核事故污染水排海﹐此舉嚴重損害IAEA的權威和公信力；又稱日方利用IAEA上月發布的綜合評估報告，大肆渲染核污水安全無害，然而事實上，IAEA對福島核污水排海方案的評估，是基於日本單方面委託而開展，屬於技術援助和諮詢評估性質，不具有國際法效力，不能賦予日本核污水排海計劃的任何合法性和正當性。

發言人續稱，IAEA的評估範圍受到日方嚴格限定，不包括排海以外的其他可能處置方案，也不包括核污水淨化裝置的有效性和長期可靠性；評估方式主要基於日本單方面提供的數據和資料作出判斷，僅對日方單方面採集的少量核污水樣本開展實驗室比對分析；在數據真實性、信息準確性有待確證，取樣獨立性和代表性嚴重不足的情況下，得出的評估結論缺乏充分的科學依據和事實依據，存在較大的局限性和片面性。而必須指出，如果福島核污水是安全的，就沒有必要排海，如果不安全，就更不應該排海。日方強推核污染水排海，不正當、不合理、不必要；強行啟動向海洋排放福島核污水，屬無視國際公共利益的極端自私和不負責任之舉。覆水難收，貽害無窮。中方敦促日方立即停止這一錯誤行動。