內地首7個月發生1243宗地質災害　52人死

北京市門頭溝區在上一輪強降雨中受重創。（中新社圖片）

中國自然資源部地質勘查管理司司長熊自力周三（23日）在北京舉行的記者會上表示，今年1至7月，內地共發生1,243宗地質災害，造成52人死亡，直接經濟損失近2.7億元人民幣（約2.9億港元）。同期，成功預報地質災害132宗，避免了1,606人可能因災傷亡。

熊自力稱，「七下（半月）八上（半月）」歷來是中國每年防汛的關鍵期。據氣象部門統計，今年7月16日至8月15日，中國暴雨區域集中，極端性強，全國共出現7次暴雨過程，華北、東北分別遭受3次暴雨襲擊，其中華北多地日降雨量破紀錄。針對受多輪強降雨過程和颱風「杜蘇芮」、「卡努」影響的18個省份，自然資源部啟動地質災害防禦Ⅲ級、Ⅳ級響應12次；針對3次颱風，共啟動海洋災害應急響應4次，共派出工作組前赴廣東、福建、浙江和遼寧4省5地市開展現場踏勘、災情調查和影響評估等工作。

熊自力指出，目前內地仍處於主汛期，多地暴雨、洪澇、颱風等災害仍然高發，華北、東北部分山區土壤含水量已經飽和，地質災害風險高。下一步，自然資源部將督促各地持續緊盯集中居住區、交通幹線、山區道路、重點水庫庫區、旅遊景點景區等，加強重點時段防範、會商研判和監測預警等。