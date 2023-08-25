商會會長首披露　美國F16V戰機售台險取消

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）周三（23日）透露，美國拜登政府去年一度考慮取消向台灣出售F16V戰機，但最終因法律問題而作罷。韓儒伯的言論是首次披露美方有意取消F16V軍售，美國國務院暫未回應。

韓儒伯表示，美方堅持台灣的防衞力量要以「不對稱作戰」為主，因此取消若干軍售計劃。拜登政府去年還認真考慮取消F16V軍售，最終因法律障礙太大而打消念頭。同時，美國對台安全援助仍持續只聚焦在彈藥及系統維護。美國如今宣布出售紅外搜索和追蹤系統予台灣，為F16機隊補充新能力。韓儒伯認為，美國決定出售上述系統或意味拜登政府正在調整和擴大支援台灣防衞，增強台灣應對解放軍威脅的能力，超越狹隘的「不對稱作戰」觀點。他主張美國對台安全援助不應囿於「不對稱作戰」定義，應廣泛考慮台灣面臨中國大陸灰色地帶行動和封鎖情境，必須提供台灣所需系統和彈藥。

美國於2019年宣布向台灣出售66架F16V，台灣為軍購案編列2,472億元新台幣（約631億港元）特別預算。戰機原定今年開始交貨，但因軟件研發進度落後延至明年中以後，目前仍以2026年全數交機為目標。即使F16V如期交機，台灣空軍還面臨機師不足問題，需補充100人空缺，培訓一名成熟機師需時5年。