打擊網絡水軍拘89人　涉案資金5.3億人民幣

廣東網安部門近期按照夏季治安打擊整治行動部署，對刷量控評網絡水軍犯罪活動開展集群打擊。其中，廣東東莞網安部門成功打掉22個犯罪團夥，刑事拘留89名疑犯，涉案金額達5.3億元（人民幣，下同，約5.8億港元）。

公安部網安局微信公眾號周四（24日）發布多宗案例，當中某網絡水軍團夥技術人員伊某，自2021年5月至今先後搭建3個專門「刷單」的平台，組織商家和刷手在平台上大量進行虛假購物、發布虛假評價並從中賺取刷單佣金，伊某從中抽取30%利潤。屬地公安機關其後搗毀4個作案窩點，現場扣押一批作案電腦、手機、銀行卡，涉案金額共5,700多萬元（約6,200萬港元）。

另一案例中，有電子商務公司招聘員工通過各網絡平台引流接單，再通過自動刷單軟件為知名電商平台的網店商家提供「有償刷單」的非法業務，使商家的店舖成交量、好評率、店舖權重得到提高，從而增加商品銷量。東莞網安部門上月抓獲35名疑犯，涉案金額共約4,000萬元（約4,400萬港元）。還有某科技公司專門在網上發廣告，組織水軍人員為醫療機構、車企等在網絡平台進行刪除、屏蔽和降權下沉等操作，從2022年3月至今有償刪貼約1.1萬次，非法獲利約53萬元（約58萬港元）。