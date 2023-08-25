內地疑開啟新「千人計劃」　招募海外晶片專才

中國2018年推出「千人計劃」引進海外專才，被美國視作轉移當地技術和優勢，從而構成威脅。兩年前，該計劃因美國對相關科學家進行調查而中止，但英媒周四（24日）報道，該計劃正以新名稱和形式悄悄恢復。

報道稱，根據國家和地方政策文件、網絡招聘廣告和直接知情人士等人說法，千人計劃已由工業和信息化部監督的「啟明計劃」所取代。新計劃專注於從科技領域招募人才，包括半導體等敏感或機密領域，內容包括與地方政府、省級相關部門以及官方支持的中國晶片公司進行招聘合作。與千人計劃不同的是，新計劃不公布名單，招聘內容也不出現在政府網站上。消息人士稱，招募活動提供特權津貼，包括買樓補貼和300萬至500萬元人民幣（約330萬至550萬港元）的簽約獎金。

報道引述官方智庫中國信息產業發展中心和中國半導體行業協會發布的2021年有關報告顯示，儘管中國晶片產業近年發展迅速，但今年仍面臨約20萬人的人才短缺，尤其是工程師和晶片設計師。美國國家反情報與安全中心發言人博伊德表示，外國對手和戰略競爭者都明白，獲得美國和西方頂尖人才就如獲得技術本身，當這種招募產生內在利益或承諾衝突時，可能給美國經濟和國家安全帶來風險。另有美國官員表示，在美國招募人才不違法，但大學研究人員如在接受美國政府研究資助的同時，沒有申報與中國機構的關係則有觸法風險。