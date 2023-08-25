人群免疫力仍有效　新冠變種株EG.5料不廣泛流行

國家疾控局日前表示，新冠病毒EG.5變種株已在絕大多數省份形成優勢流行。近日有內地網民在社交平台表示自己再次感染新冠病毒，擔心是感染EG.5。內媒周四（24日）報道，專家指目前人群免疫力仍有保護作用，該變種株短期內不會出現規模性疫情。

據內地最新監測數據，新冠病毒流行株中EG.5變異株佔比，從4月的0.6%增長至目前的71.6%，未來一段時間內很可能繼續保持此趨勢。國家疾控局表示，EG.5感染者與其他XBB亞分支感染者的臨床分型無明顯差異，對各地醫療系統帶來的壓力較小。部分公眾關心EG.5會否引發新一輪廣泛流行，上海市肺科醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫生胡洋指出，由於人群免疫力仍有保護作用，EG.5帶來的感染症狀相對沒那麼嚴重。

專家表示，目前藥物對EG.5均有效，治療沒有大變化，醫院發燒門診工作壓力也尚未明顯增加。但另一方面，應提前部署加強醫療資源準備，呼籲老年人群提前接種疫苗、盡早診斷。上海市公共衞生臨床中心副主任凌雲建議，當前的新冠疫苗研發要加深科學研究，更快速跟上變異株變化，並提升醫療機構對重點人群應用抗病毒藥物的及時性、有效性。