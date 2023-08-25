市監總局加強水產品安全監管　嚴查食鹽囤積居奇

國家市場監管總局周五（25日）批評，日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，強行啟動福島核污水排海，極其自私自利及不負責任。當局表明會加大水產品食品安全監管力度，同時針對出現搶鹽潮的情況，在各地部署加強食鹽價格監測，強化分析預警。

市場監管總局表示，高度重視食品安全及價格監管工作，在前期對進口食品安全風險隱患排查整治的基礎上，部署各地市場監管部門進一步加大食品安全監管力度，督促食品生產經營者嚴格遵守食品安全法律法規及進口食品相關規定，嚴禁食品生產經營者採購、使用原產地為日本的水產品加工食品、製作餐食或銷售。當局亦加強市場銷售進口水產品食品安全抽檢監測，如發現相關違法行為將嚴格依法查處。

當局同時建立與相關互聯網平台「直通車」機制，及時掌握食鹽價格異常波動訊息和違法行為線索；並加大價格監管執法力度，嚴查囤積居奇、捏造散布漲價訊息等哄抬價格違法行為，及時公布典型案例。海南三亞、江西石城、廣東汕尾、江蘇南通崇川等地亦已發布提醒告誡書，規範食鹽市場價格。