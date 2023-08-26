對自駕遊客攔路收費　森林防火站職員停職處分

內地一名旅遊博主周三（23日）表示，早前在四川阿壩州理縣自駕遊時，在森林防火點被攔路收費500元人民幣（約545港元）。事後當地林護局向他發函致歉，稱攔路收費人員為該局森林防火檢查站值守職員，已將其停職並給予行政記過處分，同時責令其將收取的款項退還。

旅遊博主陳先生表示，本月13日他從阿壩州米亞羅景區自駕到孟屯河，在出孟屯河森林防火點時，有職員右手五指合攏，示意收費。陳先生問是甚麼費用，對方沒回應，僅稱「要不（給）就返回」。由於當時天色已晚，他最後向對方付款，到周三他將當日拍下事發經過的影片放上網。當晚有一名自稱是當時收費的人聯絡他，並向他道歉，希望他撤回影片，又發了3個紅包。不過陳先生沒收對方的紅包，而是希望有關部門嚴肅處理。

理縣文旅局等多個部門表示，當地成立聯合調查組介入處理此事。陳先生周四（24日）稱，當天阿壩州川西國有林保護局向其發來致歉函，內容指其反映情況屬實，該局森林防火檢查站值守職工岳某某違反工作紀律和規定，私自違規收費。經局黨委和行政研究決定，已停止岳某某所有工作，要他配合調查。涉事林場主要負責人宋某對職工管理教育失察失職，該局亦責令其深刻檢討。