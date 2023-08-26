工地暗藏非法活禽交易黑市　保安隊長提供場地牟利

上海市近日有民眾投訴，嘉定區安亭鎮一處未完工的項目工地，暗藏非法活禽交易黑市，現場有人專門開門為活禽運輸車放行，還有灑水車清理路面痕迹作掩護。工地所屬公司總經理周四（24日）回應稱，工地的保安隊長與活禽商販是同鄉關係，兩人私下達成交易，事後已要求保安公司對該隊長除名。安亭鎮紀委已介入調查。

內媒周五（25日）報道，經過暗中調查發現，自上月20日至上周五（18日）期間，活禽商販在春海路上共交易10多次。商販交易地點所屬工地由黃渡產業園負責管理，產業園聯勤2號崗隊長周某喜為相識的活禽商販提供交易場所便利，每次收取500元（人民幣，下同，約545港元）好處費，工地門衞為活禽車輛打開門禁，每次收取好處費150元（約164港元）。

黃渡產業園區總經理陳蓬表示，周某喜與多年前結識的一名老鄉、即活禽商販私下約定，提供活禽交易的場所便利。以往報道出現的灑水車，所屬公司法人與商販為兄弟關係，司機是兩人的叔叔，每次清理現場污漬均可獲得報酬。管理公司將按照合約內容，向保安公司追究責任，並全面拆除春海路的門崗、鐵門；又強調園區將全面加強聯勤巡查，杜絕此類事件發生。