醫院系統無法預約醫生　加錢找「黃牛」成功掛號

吉林省居民申先生近日因身體不適，利用吉林大學第一醫院掛號系統，預約該院著名甲狀腺外科醫生，卻連續兩周無法成功掛號。他周二（22日）求助醫院護士，對方竟給他介紹了一名非法中介人（黃牛）。後來申先生聯絡該黃牛，並在原來的掛號費上多付200元（人民幣，下同，約218港元），就成功預約到指定醫生。內媒周四（24日）向省衞健委宣傳處諮詢此事，工作人員表示正在調查處理中。

申先生表示，收到護士提供的黃牛電話號碼後，當日又到醫院周邊的藥房、小商店等查詢黃牛的事情，商家同樣給他提供了黃牛的手機號碼。他之後用了5個不同的身份證號，找5個黃牛分別掛號，每一單加價200元（約218港元）至300元（約328港元）不等，結果當日不同黃牛均成功替他預約於不同時段看同一名醫生。申先生問黃牛如何能成功掛號，對方稱是找「領導」。

吉林大學第一醫院微信官方小程序顯示，掛號可預約2至7天內的醫生。申先生所看的王醫生是著名專家，掛號費為81元（約88港元）。根據該微信小程序，除王醫生顯示預約已滿外，其餘2名著名專家，以及高級專家等醫生均顯示仍接受預約。有三甲醫院醫生表示，應診時遇過加了號而自己不知道的情況。另有醫院相關負責人稱，就其所在的醫院而言，每名醫生的號都是限定的，必須是醫生本人同意後才能加號。