解放軍41機艦台海活動　包圍台灣飛行

美國國防部周三（23日）宣布對台灣出售用於F16戰機的紅外線搜索追蹤系統及相關設備後，中國大陸海事局連續發布航行警告，在黃海、東海等海域進行軍事任務。台灣國防部周六（26日）公布，周五（25日）上午6時至周六上午6時前偵獲解放軍軍機32架次和軍艦9艘次，持續在台海周邊活動。其中20架次軍機逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

台灣國防部發布的解放軍航迹圖顯示，大陸派出8架殲10戰機、4架殲轟7戰鬥轟炸機、2架蘇30戰機，以及解放軍現役最大無人機TB001、BZK005和彩虹4型各1架，另有運8反潛機、空警500和運9通訊對抗機。TB001自海峽中線北段進入台灣北部和東部空域，飛入太平洋上空再依相似路線飛返。運8反潛機則飛入台灣西南海域，上述3機航線更一度交織，「環台」東西包夾台灣空域，挑釁意味濃厚。

另外，遼寧大連海事局周五發布航行警告，於8月27日至9月3日在渤海海峽、黃河北部海域執行軍事任務，禁止其他船隻駛入。