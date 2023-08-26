日本排放核污水　西安商戶老闆造謠籲囤鹽受罰

日本周四（24日）起排放福島核污水入海，中國多地出現搶購食鹽等亂象，其中有人散播搶鹽謠言被處罰。為表達對日本強烈不滿，全國政協委員、網紅作家周小平周五（25日）向政協提案，要求把日本「福島」名字取「輻射」之意修訂為「輻島」，並暫停中國遊客赴日本旅行等。

中國多地近日食用鹽銷量猛增，上海大型超市和電商平台加大食鹽供貨儲備，商家紛紛呼籲消費者理性購買。陝西西安市有人周五發文宣稱大海被核污水污染，海鹽不能再食用，鹽會大幅加價，呼籲民眾囤貨。西安未央警方調查發現，發文的是劉姓男子，他是當地某生鮮店舖老闆，為提高銷售額利用上述議題散布謠言訊息，導致上百名民眾排隊買鹽，嚴重擾亂市民正常生活秩序，警方對他處以行政處罰。

北京京深海鮮市場以海鮮批發為主，以往有多間店舖的招牌都寫有「進口海鮮」、「日料食材」等字樣。在海關總署周四（24日）起全面停止進口原產地為日本的水產品後，店舖工作人員周五開始用白板遮住招牌上的「日料」字眼。有海鮮檔老闆表示，近日客人會仔細詢問產地，有顧客則直言「這兩天都不敢買海鮮了」。

在日本福島縣二本松市，一間拉麵店周五（25日）早上開始接到字頭為「+86」的電話，相信由中國打出，4間分店合共接獲超過1,000個來電。對方用中文說話，內容提及核污水，即使店家拒絕接聽，對方很快會換其他號碼打來。縣內的酒店亦遇到同樣問題，已報警處理。