美報告：台政治和基建挑戰　或影響抗陸侵略能力

美媒上周六（26日）報道，美國國會研究服務部（Congressional Research Service）上周四（24日）發布最新評估報告，指台灣阻擋中國大陸潛在侵略的能力，可能會因境內政治和基礎建設方面的挑戰而受阻，也不清楚台灣民眾面對大陸侵略願付出多少代價。此評估是該部門數年來提出的首份同類報告。

該部門的亞洲事務分析師坎貝爾（Caitlin Campbell）在報告中指出，台灣自2020年以來已為美國武器的最大買家，台美防務關係存在各種政治和軍事優勢，但緊張的軍民關係和其他挑戰可能不利台灣。報告又指，台灣的能源、糧食、水、互聯網和其他重要基建系統易受外部干擾，外界認為其民防準備程度不足，台軍招募、挽留和培訓人員也有困難。

報告提到，解放軍正進行導彈襲擊、奪取台灣偏遠土地、封鎖和兩棲登陸等訓練，形容為最危險和最具挑戰的行動；陸方加強在灰色地帶施壓，包括持續、低級別的非戰鬥行動，正逐步侵蝕台灣的軍事優勢和備戰程度。報告認為，大陸在和平時期在台灣附近的軍事行動可能削弱台方判斷陸方是否準備攻台的能力，可能大大縮短台方的反應時間。