日核污水排海中國漁民擬轉行　食店推防輻射套餐捱轟

日本福島核污水排海後，上海一間日本料理店近日推出套餐，宣稱可「防輻射」，相關話題上周六（26日）一度衝上熱搜第一，引起爭議後涉事商家已下架該團購套餐內容。內媒周日（27日）報道，中國國內對水產的憂慮甚至令當地漁民遭網絡暴力，紛紛呼籲民眾理性；有不少漁民開始考慮轉行，亦有刺身店準備改賣其他食品。

上海一間日本料理店上周四（24日）在團購平台上架「防輻射」套餐，內含番茄、毛豆、菠菜等菜品。店員稱，已不用跟日本有關的食材，上述食物的防輻射效果則沒特別科學的依據，只是查資料、翻食譜、諮詢營養師而選出來。惟眾多網民質疑是炒作、虛假宣傳，指「普通食品不得聲稱宣傳功效」，更有人回點名上海市市場監管部門。店方其後下架該套餐，承認「防輻射」字眼太敏感，但否認惡意行銷。

另外，浙江象山上周六有漁民在直播間，遭數名網民連續在屏幕上打出「你現在是在害人」、「朋友們為了安全不要去買這些東西了」等的評論，另有主播當場因類似言論而情緒崩潰，有漁民直言「日本斷了我的財路」。中國海洋大學海洋生命學院副教授周仲元認為，短期內民眾不必對海產品陷入恐慌。惟有業界擔憂核污水事件打擊整個海鮮消費市場，不僅日本料理店，中餐廳也用海鮮，終端店對所有海鮮產品都失去消費慾望。