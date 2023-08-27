青島日本人學校遭擲石　日促華保障安全

日本排放福島核污水入海引起中國反響，日本駐華大使館對當地可能出現反日示威加強警惕，上周四（24日）排海當日，山東省青島市有當地民眾向日本人學校擲石。在中國全面禁止日本水產品之際，俄羅斯表明希望中國可以開始向俄羅斯進口更多海產。

日本近日有食店收到大量來自中國的騷擾電話，日本駐華大使館要求中國當局依法嚴正處理，而原定上周六（26日）在日使館舉行的一場鋼琴演奏會，因會有大量在北京居住的日本人聚集，考慮到安全問題而決定延期舉行。日本外務省亞洲大洋州局局長鯰博行同日致電中國駐日使館公使楊宇，對日本人學校遭擲石一事表示遺憾及憂慮，呼籲中國民眾冷靜行動，也請中方保障在華日本人及使館安全。

另外，俄羅斯聯邦獸醫和植物檢疫監督局上月表示，共有894間俄企獲准向中國出口海產。在中國宣布全面停止從日本進口水產後，當局隨即發聲明稱，俄方看好中國市場，希望更多俄羅斯公司和船隻獲得中方認證，並擴大進口海產的數量和範圍，計劃與中方針對海產安全問題持續對話，並完成相關準則談判。