打擊電訊詐騙　4天24名疑犯從緬甸押解返華

中國、泰國、緬甸和老撾警方日前啟動打擊賭詐集團專項聯合行動，旨在嚴厲打擊電訊網絡詐騙和網絡賭博犯罪，扭轉人口販運及綁架、拘禁等犯罪高發態勢。中國駐緬甸大使館上周六（26日）公布，當日再多5名電訊詐騙疑犯在仰光國際機場由緬甸警方移交給中國警方工作組，並被押解回國。至此，4天內共24名電詐疑犯被押解返華。

中國駐緬甸大使館發文指，此次行動彰顯中方與緬甸等相關方聯合打擊詐賭犯罪的堅定立場，各方將以更緊密的合作、更主動的攻勢、更專業的行動嚴厲打擊本區域詐賭犯罪。上周三至五（23至25日）已有19名電訊詐騙疑犯從緬甸押解返華，部分人通過以虛擬形象誘騙受害者到虛假網絡投資平台投資，亦有人以高薪招工為由誘騙中國人從事網絡投資理財類詐騙。

江西高院同日發布打擊治理電訊網絡詐騙及其關聯犯罪典型案例，其中一個多人團夥長期盤據緬北跨國行騙，首犯被法院判囚15年。湖北武漢市公安局另通報，近日追查一宗涉額47.6萬元人民幣（約51萬港元）的電詐案，輾轉在山西、福建、雲南多地擊破多個洗錢環節，搗毀一個在境內為電詐犯罪洗錢的產業鏈，刑拘8人，其中組織者蘇某曾在緬北被當地洗錢公司「壓榨」工作兩年，回國後「自立門戶」。