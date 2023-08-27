內地發暴雨黃色預警　多班經鄭州客運列車停運

颱風「蘇拉」周日（27日）凌晨升級為超強颱風，專家指可能在周四（31日）登陸台灣，兩岸均加強戒備。大陸中央氣象台周日繼續發布暴雨黃色預警，受到華南、華中新一輪暴雨影響，中國鐵路鄭州局集團宣布，周日至周三（30日）多班途經河南鄭州的客運列車按照計劃停運，以確保運行安全。

據中國鐵路鄭州局集團通報，周日停運的包括重慶北到哈爾濱西、重慶西到北京西、北京西往返漢中等多班列車，周一（28日）也有天津到成都、宜昌東到北京西等的列車停運，其後兩日則分別有南寧到北京西和北京西到南寧的車次暫停。鐵路部門將密切關注暴雨情況，適時採取停運、加開、恢復開行等措施，已購買停運列車車票的旅客可於票面乘車日期起30日內辦理退票。

「蘇拉」未來一至兩日將於呂宋以東海域徘徊，國家防總辦公室、應急管理部上周六（26日）組織防汛專題視像會商調度，與多方研判強降雨和颱風發展趨勢，在河南、安徽、江蘇等省份部署重點地區防汛防颱風工作。台灣專家指出，「蘇拉」周二轉向西北並向台灣逼近，周四凌晨料到台灣南端，強度達顛峰，無論登不登陸威脅也一樣大。