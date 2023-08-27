俄艦隊完成與華聯合巡航　美艦續巡北太平洋

中俄兩國海軍上月底在太平洋西部及北部海域，展開海上聯合巡航。俄羅斯海軍太平洋艦隊周日（27日）表示，所有參與行動的俄方艦艇已經返回海參崴。

參與中俄海上聯合巡航的俄羅斯軍艦，分別是驅逐艦特里布茨海軍上將號與潘捷列耶夫海軍上將號、輕型護衞艦俄羅斯聯邦英雄阿爾達爾‧齊登扎波夫號與轟鳴號。轟鳴號本月18日至19日率先通過對馬海峽，由東海駛入日本海前往海參崴；其他艦艇本月21日至24日停靠中國山東省青島港，它們返抵海參崴受到隆重的歡迎儀式。

俄羅斯海軍太平洋艦隊表示，中俄海上聯合巡航持續3周多，總共航行超過6,500海里，途經的海域包括日本海、鄂霍次克海、白令海、太平洋，期間中俄兩軍艦艇沿着千島群島並繞行美國阿拉斯加州阿留申群島部分島嶼。俄羅斯海軍太平洋艦隊透露，在按照計劃對艦艇進行保養和補給後，該艦隊的水兵們將繼續執行預定任務。

值得留意的是，美國曾經派出神盾驅逐艦本福德號，在阿留申群島海域監視中俄兩軍艦艇。中俄軍艦已經駛離上述海域，但美國國防部周日發布的照片顯示，本福德號仍然在北太平洋海域活動，上周五（25日）與加拿大皇家海軍補給艦阿斯特里克斯號、日本海上自衞隊直升機驅逐艦日向號編隊航行，參與美國印太司令部的大規模演習。