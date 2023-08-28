人妻遭強姦未獲立案　自殺身亡後警始覆查

海南省文昌市一名44歲婦人上月在家中，被當地一名水果店老闆強姦，報警後警方以證據不足為由不予立案，男方被釋放3天後，婦人上周三（23日）受不了刺激跳水庫自殺身亡。文昌警方上周六（26日）通報，已受理死者家屬的刑事覆議申請，目前已抽調精幹警力成立聯合調查組開展全面覆查，將及時向社會公布結果。

死者義女士的48歲丈夫程先生及其女兒程女士，上周五（25日）向內媒講述案件緣由。程先生早前因腳傷，讓妻子代為賣芭蕉給水果店老闆黃某，妻子後來在他追問下透露，三次賣芭蕉黃某都對她有所企圖，第一次用污穢言語騷擾她，第二次企圖對她動手卻遭掙脫，上月15日第三次賣芭蕉後她身體不舒服回家休息，卻遭黃某趁機侵犯。黃某說他有親戚在公安系統，兒子是公務員，女兒是律師，令義女士不敢張聲。

程先生獲悉後跟黃某通電話，對方一直在狡辯。兩日後，黃某帶來1萬元人民幣（約1.1萬港元）和一箱飲品，程先生持刀情緒激動要求交代，對方終承認獸行，並欲付錢作「精神損失補償」，但程先生選擇報警。義女士兩度到文昌市公安局錄口供，但因已事發多天，她曾洗澡故沒留下證據。程先生稱，曾提供一條染血和白色液體的短褲，疑為凝固的精液，但警方沒做司法鑑定。黃某女兒多次想拉兩夫婦到派出所和解，但他們不同意，最終因沒有效證據，黃某被警方釋放。義女士自殺前留下遺書，稱「不懂用法律保護自己」。