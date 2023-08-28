雷蒙多今將晤華官員　盼中美建穩定商貿關係

美國商務部長雷蒙多周日（27）晚上抵達北京，展開為期4日的訪華行程。她周一（28日）至周二（29日）將在北京與中國官員會面，之後轉往上海，有消息人士指她考慮參觀上海迪士尼樂園。

雷蒙多在啟程前向記者表示，今次行程的目標是保護美國必須做的事情，盡可能推動美國能做的事，揚言：「我在中國時不會手下留情，但有意務實一點。」她透露，上周四（24日）曾與美國總統拜登對話，對方的意思是加強與中國對話能緩和緊張關係。她指出，美國希望與華建立穩定的商貿關係，核心是定期溝通，雙方需要溝通來避免衝突。

雷蒙多沒有確認會否與中國建立半導體出口工作組，強調會向中國官員表明美方不會在國家安全事務談判、讓步和妥協，而拜登政府投資美國不等於想與中國經濟脫鈎。她出發前曾與逾100名商界領袖會面，她稱在中國做生意和向中國出口面臨很多挑戰，中國的不公平貿易行為傷害美國工人和公司。此外，雷蒙多還希望促進中美之間的旅遊業務，如果中國旅遊業恢復到2019年的水平，將為美國經濟增加300億美元（約2,340億港元）收益及5萬個就業崗位。