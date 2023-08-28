郭台銘參選台灣總統　國民黨：極度遺憾

鴻海集團始創人郭台銘宣布獨立參選台灣總統，國民黨周一（27日）指極度遺憾，會堅定步伐、團結一致完成政黨輪替目標，相信郭台銘會信守當初「盡最大努力支持侯市長勝選」的承諾，歸隊支持國民黨總統參選人侯友宜。

國民黨表示，因為郭台銘已公布獨立參選意向，黨員為郭台銘公開站台、動員掃街及其他公開助選行為將違反「黨員行為規範」，黨員如涉違紀問題將由權責單位嚴肅處理。國民黨指出，中常會於3月22日通過授權主席以「徵召」形式產生總統候選人，郭台銘當初表達參與國民黨提名的意願時並非國民黨員，但國民黨基於主流民意是「下架民進黨」，仍將郭台銘納入評估，徵召過程、時程與相關依據非常清楚且公開，事前也已充分讓侯友宜、郭台銘兩位參選人理解，經公平公正程序，由侯友宜勝出。國民黨呼籲郭台銘信守承諾，支持國民黨及侯友宜一起下架民進黨，而非親痛仇快的保送民進黨、保送賴清德。

民進黨發言人張志豪回應稱，尊重郭台銘的決定，但也希望各方陣營能聚焦政策理性思辨，操弄戰爭恐懼威脅人民，只是更加裂解社會，完全沒有必要。民眾黨發言人李頂立表示，柯文哲目前仍是民調最高、最具實力的在野黨參選人，一直都有穩定的支持力量，民眾黨會持續努力，並盡力整合。