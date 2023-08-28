日外務省傳召華大使　促撤銷水產品進口限制

日本外務省事務次官岡野正敬周一（28日）下午傳召中國駐日大使吳江浩，再度要求中方立即取消對日本食品的進口限制。吳江浩則促請日方應立即停止錯誤行為，以真正負責任的態度同周邊鄰國誠實溝通，接受國際社會嚴格監督，切實採取科學、安全、透明的方式處置核污水。

吳江浩應約會見岡野正敬，就福島核污水排海問題進一步闡明中方嚴正立場，強調日方不顧國內外強烈質疑和反對呼聲，執意啟動福島核污水排海，給全球海洋環境和全人類健康安全帶來巨大風險隱患和不可預測危害，引發包括中國在內國際社會強烈憤慨，指摘日方排海在道義、科學和法律上都存在嚴重問題。

吳江浩就中國駐日本使領館遭受滋擾提出嚴正交涉，表示近日中國駐日使領館接到大量來自日本國內的騷擾電話，對使領館正常運轉造成嚴重干擾。中方敦促日方依法處置，切實保障中國使領館館舍、人員及在日機構、企業、公民和來日中國遊客人身安全。針對日方提及駐華外交機構和在華公民安全等問題，吳江浩指中方將繼續依法保障日本駐華使領館安全和在華日本公民合法權益。