加軍艦俄遠東演習　訪日後料穿越台海

中加關係緊張之際，加拿大兩艘護衞艦及一艘補給艦周一（8月28日）起停靠日本神奈川縣橫須賀基地補給。加拿大駐日本大使館武官瓦特（Robert Watt）表示，其中一艘護衞艦周五（9月1日）完成補給後離港，預計南下穿越台灣海峽。

訪問日本的加拿大皇家海軍艦艇，分別是護衞艦渥太華號與溫哥華號、補給艦阿斯特里克斯號。加拿大今年6月宣布增加派往印太地區的軍艦，透過聯合演習等強化與盟友合作；上述3艘軍艦將在印太地區部署約5個月，將與其他國家在南海演練。

瓦特表示，加拿大是自由航行的堅定支持者，通過台灣海峽是其中一環。日本傳媒報道，渥太華號穿越台灣海峽後將停靠東南亞各國，溫哥華號和阿斯特里克斯號前往黃海與其他海域執行任務，監控是否有船隻違反聯合國安理會針對北韓的制裁。

與此同時，日本海上自衞隊公布，直升機驅逐艦日向號上周一（8月21日）至周一聯同上述加拿大軍艦，以及美國神盾驅逐艦本福德號，在俄羅斯遠東千島群島東方海域至日本關東地方南方海域實施三方演習，目的是加強合作實現一個自由及開放的印太地區。