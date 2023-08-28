遭郭台銘「背叛」　侯友宜稱勇往直前

鴻海集團始創人郭台銘宣布連署獨立參加明年台灣總統選舉，最受影響者是已經被國民黨徵召的新北市市長侯友宜，他周一（28日）出席公開活動回應時表示，參選經過全代會通過，自己接受任務就不會改變態度，保持初衷肩負責任勇往直前；被問及會否認為郭台銘今次「以戰逼和」，他未有直接回應。

根據台灣傳媒本月15日至19日實施的民意調查，假如只有賴清德、柯文哲、侯友宜競選，賴的支持度首次突破四成達到40.99%，其次是柯的25.80%、侯的22.79%；當選民被問及四方交戰的局面、郭台銘加入戰團時，各人支持度為賴的40.56%、柯的23.13%、侯的22.16%、郭的8.96%；賴清德在上述兩個情況的支持度均超過四成。

台灣總統選舉投票日是明年1月13日，下月12日發布總統選舉公告，翌日至同月17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人，同月19日至11月2日受理連署書，11月14日前公布總統、副總統選舉連署結果。決定連署門檻為最近一次立委選舉的選舉人總數1.5%，這意味郭台銘需要取得289,667份合格連署書才可以登記參選總統。