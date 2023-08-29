婚姻家庭矛盾殺死母女　男子依法處決

甘肅省男子王貴堂3年因婚姻家庭矛盾，殺害前妻及前妻的女兒後判死刑。甘南州中級人民法院上周二（22日）遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，將王貴堂驗明正身，押赴刑場，用注射方法執行死刑。

34歲的王貴堂是一名小學文化程度的農民，居於甘南州舟曲縣東山鄉店子灣行政村李家莊。31歲死者楊某於2019年1月與一名吳姓男子按照習俗舉辦婚禮，但未登記。同年10月，楊女又與王貴堂登記結婚，卻繼續與吳男同居，楊女後來向王貴堂提出離婚，他因此懷恨在心。王貴堂於2020年3月3日帶單刃刀、農藥前往舟曲縣城關鎮，跟蹤並觀察楊女行蹤，楊女及3歲女兒冉某某翌日晚上7時許回家途中，與王貴堂相遇並發生爭執。王貴堂持單刃刀向楊女胸腹部、背部連刺多刀，致後者心臟貫穿、肝臟破裂致大量失血，呼吸循環衰竭死亡。之後，王貴堂又用手捂壓冉女口鼻，致其機械性窒息死亡。

法院審理認為，王貴堂故意非法剝奪他人生命，其行為構成殺人罪，犯罪性質惡劣，手段殘忍，情節、後果特別嚴重，應依法從重處罰。因此，法院以故意殺人罪判王貴堂死刑，剝奪政治權利終身。王貴堂其後提出上訴，但遭甘肅省高級人民法院駁回。