嘉裕關能源廠冒黃煙　環境局指未造成污染

甘肅省嘉峪關市周日（27日）有工廠上空黃煙四起，影片傳到網上後，不少人擔心會影響環境。涉事企業周一（28日）表示，事件起因是廠區設備故障，事發後20多分鐘現場已恢復正常。嘉峪關市生態環境局表示，初步判斷黃煙未對市區環境造成影響，後續若發現黃煙對區域環境造成污染，將依法依規對涉事主體進行處理。

從網傳影片所見，廠區道路上有工人疑向外撤離。據當地一名知情人稱，事發企業是酒鋼宏興股份下屬子公司甘肅酒鋼宏興宏翔能源有限責任公司（下稱宏翔能源）。一名市民周一表示，前一日事發時經過廠區附近，看到廠區上空有黃煙升起，但未見火情，也沒聽到爆炸聲。酒鋼宏興股份一名工作人員告訴記者，黃煙散發點是一處焦爐廠房，焦爐新建不久，還在調試階段。周日下午3時許，焦爐鼓風機突然故障停機，為保障設備安全，出現了短暫的荒煤氣直排情況。

該工作人員解釋，畫面所見的黃煙是從焦爐排出的荒煤氣，即未經過相關工序處理的煤氣，含有氫氣、甲烷以及一氧化碳等成分。經確認現場情況後，廠區於下午3時10分打開爐頂自動放散點火裝置，數分鐘當完成了點火，荒煤氣放散情況已得到遏制。該工作人員又解釋，如果不打開放散管短暫直排，設備通道裏荒煤氣愈積愈多，壓力上升，會形成嚴重的安全隱患，甚至有可能發生爆炸。發生故障後，事發現場未發生火情和爆炸，無人受傷，備用風機於下午3時38分啟動後，現場恢復正常。