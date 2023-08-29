蔣萬安赴上海出席雙城論壇　強調傳遞和平價值

台灣台北市長蔣萬安周二（29日）前往上海參加雙城論壇，他表示，雙城論壇維繫兩座現代化城市的對話，在兩岸關係中傳遞和平的價值。他又指， 現階段兩岸關係確實不平靜，加上近年因為農產品銷售、商務摩擦，更迫切需要對話機制解決。

蔣萬安上午於台北松山機場出發前受訪稱，雙城論壇引起各方關注，任何重大的決策都一定會有正反意見，這是台灣最寶貴的資產。他稱身為台北市長，有責任把握任何機會，為城市的未來爭取繁榮發展的契機。他強調，兩岸關係的複雜無法三言兩語簡化，需要有持續對話的機制及誠意，才能在千頭萬緒中穩定兩岸互動的關係，以實際行動改變形式、創造形式。他在現階段中央法規規範內，以行動創造契機，珍惜民主、維持和平和創造繁榮的心始終不變。

雙城論壇將於周三（30日）上午9時登場，蔣萬安、上海市長龔正將分別致詞，並簽署減碳永續、會展產業、羽毛球運動3項合作備忘錄，另由2市局處以「新趨勢、新發展」主題演講。針對蔣萬安此行會否與大陸國台辦主任宋濤會面，台北市政府發言人殷瑋周一（28日）表示目前無規劃；對於颱風蘇會否影響行程，則指蔣萬安已特別要求各局處做好防颱整備，市政府會密切關注，再向外界報告。