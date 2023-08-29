陸媒關注郭台銘參選　批親痛仇快讓民進黨得益

鴻海集團始創人郭台銘周一（28日）宣布，連署獨立參加明年台灣總統選舉，引起國民黨陣營群起炮轟，有民進黨立委則稱該黨很多支持者會加入連署，為郭一圓選總統夢。大陸官媒周二（29日）日以頭版轉內頁大篇幅報道，批評郭台銘參選是「親痛仇快」，讓民進黨坐收漁翁之利。

台媒形容，大陸官媒大篇幅報道郭台銘參選「攪動台灣政壇」令人意外，該報道副標題質疑此舉是「以戰逼和的起手式」抑或「玉石俱焚的大豪賭」，指他參選被認為是讓台灣的在野黨更加分裂，親者痛仇者快，讓民進黨得益。文中引述台媒相關內容，稱郭台銘又在做一次「人生的關鍵抉擇：成為在野陣營的整合者或破壞者，成為台灣的功臣或罪人」。

國民黨發言人楊智伃在Facebook發文回應郭台銘參選，稱對方若失去誠信便跟民進黨沒分別，強調「理念相同，便可攜手。親痛仇快，民意不容」。藍營縣市長及多名議長表態力挺國民黨總統參選人侯友宜，其中雲林縣長張麗善批評郭沒誠信，也讓在野團結出現破口；被視為「挺郭大將」的屏東縣議長周典論強調不會協助其連署；南投縣議長何勝豐則表示希望促成侯、郭及民眾黨總統參選人柯文哲合作。