中國博士生北卡州大學槍殺華裔教授　學生跳樓逃生

美國北卡羅萊納大學教堂山分校周一（28日）下午發生槍擊案，該校一名中國籍男博士生持槍在校園內行兇，有學生跳樓逃生，事件造成1名中國籍教授死亡。槍手其後在學校附近被捕，暫未知犯案動機。

當地下午1時左右，警方接報指北卡羅萊納大學教堂山分校的一個實驗室有槍手，大批警員趕至封鎖現場搜捕，發警報要求民眾遠離或找掩護。網傳情況可見，許多身穿實驗室白袍的師生雙手舉高疏散，有學生則不敢留在教室，直接從建築物1樓扔下背包，然後跳落地面逃生，大部分學生留在課室等待警報解除。

警方公布疑犯的照片，呼籲民眾見到要保持距離。媒體指，疑犯是來自中國的齊泰磊（Tailei QI，音譯），2015年畢業於武漢大學物理系，其後到美國攻讀碩士，2021年取得材料科學碩士學位，現在是博士二年級生，去年起在北卡羅萊納大學任職研究助理。他上月曾在社交網Facebook發文，表示有意結識新朋友，自己對納米粒子合成、光學捕獲等感興趣。齊泰磊的朋友形容，他是安靜的人，每次交談都很友善，看新聞見到他行兇時感震驚。

警方後來在距離校園約1.6公里位置拘捕疑犯，他身穿深色上衣和牛仔褲，戴眼鏡，但沒有發現他行兇用的槍枝。校方證實一名職員在事故中身亡，警方沒有公開他的身份，有傳死者姓殷（Yan，音譯），是來自中國的教授，亦是槍手的導師。