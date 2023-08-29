強颱風「蘇拉」逼近　台對巴士海峽發海上警報

強颱風「蘇拉」逐漸向中國靠近，東南沿海風雨漸起，福建、廣東等地漁船需及時回港避風。此前預計「蘇拉」周二（29日）開始轉向西北方向移動，周三（30日）夜間擦過或登陸台灣島南部沿海，再向福建中部到廣東東部一帶沿海靠近。台中央氣象局針對巴士海峽發布海上颱風警報，但認為登陸台灣本島的機率已大大降低。

台灣中央氣象局周二表示，蘇拉路徑向南修正，預計中心登陸台灣本島的機率非常低。當局最快周二下午到傍晚發布陸上警報，首波警戒區則視「蘇拉」未來動向而定，目前可能先納入蘭嶼、恆春半島一帶。由於環境目前適合發展，「蘇拉」接近台灣時可能再度增強，預計周三至四（31日）對台灣的影響最明顯。

大陸中央氣象台則預計，周二起蘇拉向北偏西方向移動，強度緩慢增強，周四早上移入南海東北部，逐漸向廣東中東部一帶沿海靠近，周三至四東南沿海風雨漸起，需及時做好防颱風工作。黑龍江、吉林、江蘇、福建、廣東、海南、雲南、川西高原、台灣島東部等地部分地區周二有大到暴雨，其中黑龍江東部、吉林東北部等地有大暴雨。氣溫方面，中東部大部暑熱消退，黑龍江、吉林部分地方最高氣溫在20℃左右。