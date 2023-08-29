擅闖房屋拍攝稱「凶宅」　網絡主播道歉賠償屋主

內地短片平台一名擁有250多萬粉絲的網絡主播，不但擅自闖入他人房屋拍攝，還將把房屋渲染成「凶宅」、「鬼屋」。屋主得悉後要求主播刪片竟遭拒，只好訴諸法庭，最終主播向屋主道歉並支付精神補償費。

家住貴州黔東南苗族侗族自治州鎮遠縣的周女士和弟弟的父母，早年修建房屋經營「農家樂」。後來父母相繼離世，周女士和弟弟因不懂經營，便搬離房屋，借住在親戚家。今年6月，周女士發現自家房屋竟出現在多個社交媒體平台的影片中，網絡主播陸某更稱「這裏死過兩個年輕人，是鬧鬼的房子」。有關影片在各社交及短片平台吸引大量關注和留言，這令周女士的內心受到極大傷害，於是要求陸某刪片，但對方不僅拒絕其請求，還封鎖她的聯絡人資訊。

周女士6月19日前往鎮遠縣檢察院說明情況，並詢問可否申請支持起訴。兩日後，檢察院認為陸某未經允許進入周女士姊弟的房屋拍片並捏造虛假言論，致使二人遭受網絡暴力，侵害其一般人格權，符合支持起訴條件，二人同月向法院起訴陸某。法院本月16日開庭審理案件，在充分的證據和釋法說理下，陸某認識到自己的行為侵害了周女士姊弟的合法權益，請求法院組織調解。最後雙方握手言和，陸某當庭書寫道歉信，並向周女士姊弟支付3,000元人民幣（約3,270港元）精神補償費。