美報告：中國是俄無人機關鍵零件主要供應國

美國史丹福大學弗里曼·斯伯格里國際問題研究所轄下的制裁俄羅斯國際工作組周一（28日）發表報告指，中國是俄羅斯用於打擊烏克蘭的無人機關鍵部件主要供應國。

工作組由烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）和研究所所長兼美國前大使麥克福爾（Michael McFaul）擔任主席，報告指俄羅斯嚴重依賴外國製造的零部件，尤其是3種用於攻擊烏克蘭無人機型號的微電子。數據顯示，67%的無人機零件來自中國，其中17%通過香港運往俄羅斯。5%和2%的無人機零件分別來自土耳其和阿聯酋。無人機亦有日本、南韓、瑞士和其他國家製造的零件，包括處理器、晶片、晶體管和其他重要零件。

葉爾馬克表示，俄羅斯積極地使用無人機對烏克蘭境內的基礎設施、民用和軍事目標進行大規模攻擊，用於製造敵對無人航空載具的重要零件來自不同國家，包括烏克蘭的盟友，這令人非常不安，需立即共同應對這問題，採取全面措施防止侵略者利用重要零件繼續在烏克蘭領土開展攻擊行動。小組專家呼籲製造商採取更多措施，防止俄羅斯繞過經濟制裁獲取產品，各國政府應調查不遵守制裁的知名企業。