安陽工廠42死大火報告出爐　副省長遭問責

河南省安陽市凱信達商貿有限公司去年11月21日發生特別重大火災事故，造成42死2傷，直接經濟損失逾1.23億元人民幣（約1.32億港元）。內媒周二（29日）報道，中央紀委對分管應急管理、聯繫消防救援工作的河南省委常委、副省長孫守剛在事故中的違紀問題立案審查，認定他貫徹安全生產、消防安全工作部署不力，推動整改不到位，對監管真空等問題失察失責，決定給予其黨內警告處分。

國務院常務會議日前審議通過安陽火災事故的調查報告，認定是一宗企業負責人嚴重違法違規、主體責任不落實，地方黨委政府及其有關部門和單位履職不到位而導致的生產安全責任事故。事故調查組查明，直接起因是凱信達公司負責人在一層倉庫內違法違規電焊作業，高溫銲渣引燃包裝紙箱令當中的瓶裝聚氨酯泡沫填縫劑受熱爆炸起火，尚鑫公司負責人未及時疏散員工，是造成大量員工傷亡的重要原因。事故調查將發現地方黨委政府及有關部門公職人員履職方面的問題等線索及相關材料，移交中央紀委國家監委追責問責審查調查組。

另外，內蒙古新井煤業有限公司露天煤礦今年2月22日發生坍塌致53死6傷事故，其調查報告同日出爐，指出事故涉及地方黨委政府失管失察，致使重大風險隱患長期存在。中央紀委對內蒙古自治區黨委常委、政府副主席黃志強，內蒙古自治區政府副主席代欽的失職失責問題立案審查，分別給予黨內警告處分和嚴重警告處分。