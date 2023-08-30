台網貸平台詐騙案31人遭起訴　涉案值90億新台幣

台灣台北地檢署偵辦網絡借貸媒合平台im.B詐騙案多月，先後發動3波搜查行動，周二（29日）偵結案件，案中主腦曾明祥及曾耀鋒父子及行政院前政務顧問陳振坤等31名人，涉嫌在7年間吸金逾90億元（新台幣，下同，約22.5億港元），依違反銀行法、詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴。

案情指，曾耀鋒（又名曾國緯）與女友張淑芬於2015年成立網絡借貸媒合平台imB，由父親曾明祥掛名公司負責人。曾男等人藉媒合不動產借貸進行債權認購並吸收資金，再由平台每月支付投資人利息。但從去年起，平台未依約支付利息及償還本金，使投資人血本無歸。檢警調查發現，曾男等人在平台上張貼的債權多為造假，截至今年4月底，陸續有投資者報警，估計受害人數至少5,000人。

警方早前兵分多路到桃園等12處搜索，拘提曾姓父子、張女等重要幹部共8人到案，查扣現金300萬元（約75萬港元）、各式名牌包48個、名酒22箱、銅雕藝術品3件、教戰手冊、會員名冊等贓證物。與曾耀鋒為好友關係的陳振坤，涉嫌替曾隱匿犯罪所得，被依洗錢罪起訴。至於曾出席曾耀鋒宴會及被指替曾買通關係的行政院副院長鄭文燦，以及疑接受曾耀鋒無償供應房產、汽車的民進黨立委陳歐珀等多名政治人物，檢方正另案偵查中。