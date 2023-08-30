阿拉伯議會議長訪華晤王毅　擬深化各領域務實合作

中共中央政治局委員、中央外辦主任兼外長王毅周二（29日）在北京會見來華訪問的阿拉伯議會議長歐舒米。王毅表示，首屆中國—阿拉伯國家峰會在沙特成功召開，成為中阿關係的重要里程碑。中方願繼續同阿方堅定相互支持，加強治國理政經驗交流，深化各領域務實合作。

王毅強調，中東從來不存在真空，也不是大國的後院，地區的前途命運應該掌握在地區國家和人民手中；中方將繼續站在和平、穩定、正義一邊，堅持大小國家一律平等，不干涉別國內政，推進國際關係民主化，倡導多邊主義，反對單邊霸凌，支持阿拉伯國家維護主權和領土完整，支持巴勒斯坦問題早日得到公正合理解決。

王毅祝賀埃及、沙特、阿聯酋成為金磚機制的正式成員，表示這必將提高阿拉伯國家在國際事務中的影響和作用。中方願同阿拉伯國家致力於實現共同發展繁榮，讓中阿兩個歷史悠久的文明為人類發展和進步作出新貢獻。

歐舒米表示，阿中關係正處於黃金時期，阿方視中方為可信賴的真誠戰略夥伴，阿拉伯議會堅定支持中國維護國家統一和領土完整，阿拉伯議會願推動阿拉伯國家學習借鑑中國在減貧等領域的治國理政經驗，推動阿中關係再上新台階。