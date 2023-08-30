蔣萬安晤龔正　雙方盼加強合作推動兩岸和平

相隔3年，上海台北雙城論壇周三（30日）再次以實體方式舉行。台北市長蔣萬安周二（29日）率團抵達上海，在出席論壇前先後到訪洋山深水港、上海老港生態環保基地等地。他同日與上海市長龔正會晤時表示，雙方要務實地面對發展，和平爭取雙贏。龔正稱，願與台北市政府進一步鞏固兩市機制化交流，推動兩市合作向縱深發展，為兩岸關係和平發展作貢獻。

蔣萬安一行人周二抵達上海後，隨即前往洋山深水港，參觀該港第四期港區，了解該處由大陸自行研發的全自動化碼頭智能生產管理控制系統。蔣萬安問到台灣貨運與上海港的業務往來情況時，上港集團董事長顧金山表示，陽明、長榮、萬海三家台灣海運公司貨櫃吞吐量，佔上海港約十分之一，即約400多萬貨櫃，其中10%是兩岸間的貨物往來。蔣萬安其後轉往參觀上海老港生態環保基地，了解運作情況。

之後蔣萬安在上海國際會議中心世界會客廳，與襲正等上海市政府代表會面。襲正表示，相信這次論壇的舉辦，將為兩地優勢互補、共贏發展注入新動力，上海將積極推動兩地更廣領域、更深層次、更高水準的交流合作，為兩岸關係的和平發展和融合，注入更大動力。蔣萬安則強調，台灣過去有快速的政治開放、社會進步和經濟建設，連帶兩岸關係有突破性進展，大陸隨後也有靈活的改革開放，連帶讓兩岸間有了經濟、社會等許多交流。