715萬人民幣建牛郎織女雕塑捱轟　住建局長被免職

上周二（22日）的七夕節，河南省平頂山市魯山縣一座「牛郎織女」雕塑揭幕，卻引起爭議。該雕塑花費715萬元人民幣（約770萬港元）打造，民眾批評其醜且貴，涉嫌抄襲，甚至疑為先施工後招標，並爆出中標公司或為縣政府成立的新疑點。縣政府及住建局面對質疑，卻「一問六不知」，工作人員甚至爆粗回應，魯山縣聯合調查組周二（29日）通報，縣住建局黨組書記、局長黨某某被免職。

魯山縣被視為牛郎織女故事的發源地，涉事雕塑高度約17米，採用鑄銅、鍛造、浮雕及着色相結合的形式，希望表現魯山文化之城、旅遊之城新形象。上周二在中國（魯山）七夕節開幕式上揭開面紗後，不少民眾批評該雕塑又貴又醜，據稱內裏更是空心。牛郎織女通體黑色，為二人搭起團圓之橋的本應是喜鵲，雕塑上的卻變成白鴿。雕塑亦被指疑抄襲由廣州美術學院雕塑與公共藝術學院副院長張弦團隊設計的湖南長沙湘江女神像，只是換成牛郎織女，細節卻粗糙，與原作不可同日而語。

魯山縣住建局回應稱，雕塑的招標建設符合流程，有質疑可向審計部門提出來，卻未能說服民眾。據中標公告顯示，發布日期是今年6月14日，採購方式為公開招標，上月6日開標，中標企業為睿澤藝術（深圳）有限公司。但有人找出6月23日拍攝的照片，稱雕像基座當時已搭好，懷疑工程未招標就開工。有記者致電縣住建局，工作人員卻爆粗罵：「監督你X，滾！」另有記者向縣人民政府查詢，對方卻以6個「不知道」和1個「不清楚」回應。

風波擴大後，魯山縣成立聯合調查組，在初步調查的基礎上，決定依規依紀對負有直接責任的黨某某予以免職，對縣住建局工作人員李某某言詞不當的行為給予政務記大過處分，對社會關注的項目設計、工程造價、招標流程等問題進行全面審查。